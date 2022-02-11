Село Сакмара, Оренбургская область, 11 февраля 2022, 10:33 — REGNUM В Сакмарском районе Оренбургской области 11 февраля на трассе сгорел автомобиль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел возле села Известковое. На место выезжали сотрудники 19-й пожарно-спасательной части.
Автомобиля марки «ВАЗ 2109» загорелся во время движения. Предварительно причиной ЧП называют короткое замыкание с последующим горением. В течение 10 минут огонь был ликвидирован. Дальнейшей эксплуатации транспортное средство не подлежит. Водитель машины не пострадал.