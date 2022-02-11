Благовещенский район, , 10:40 — REGNUM В пять населённых пунктов Благовещенского района Амурской области не ездили автобусы. Рейсы общественного транспорта были отменены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Остановка Елена Жукова

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Автобусное сообщение отсутствовало с сёлами Бибиково, Игнатьево, Марково, Михайловка и Сергеевка. Администрация Благовещенского района не заключила с транспортными компаниями муниципальный контракт.

Прокуратура потребовала от райадминистрации устранить нарушения. До заключения контракта с перевозчиками в сёла будут ездить частные компании.

Как сообщало ИА REGNUM, организатор перевозок в Амурской области, муниципальное предприятие «Автоколонна 1275» вынуждено работать в напряжённой обстановке из-за нехватки водителей. В компании не закрыты 25 вакансий.