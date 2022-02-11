Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области разработали так называемый «снежный рейтинг» по зимней уборке районов региона. Хуже всего со снежными массами разбираются в Лодейнопольском, Волосовском, Всеволожском и Кировском районах Ленобласти. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

Специалисты Центра управления регионом и комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области оценивали, как в комплексе действует тот или иной район в нынешнюю снежную зиму. В расчет брались не только обеспеченность спецтехникой и численность работников, занятых уборкой снега, но и число обращений на тысячу жителей ― с жалобами на некачественную уборку снега, сосулек и наледи, и то, насколько оперативно отвечают районные власти и коммунальные службы на вопросы граждан, в том числе, в социальных сетях.

«Комитет по ЖКХ анализирует и берет на вооружение стратегии в районах — лидерах рейтинга. Полезным опытом делятся со всеми коллегами. В этом году непростая зима, в снегопады люди и техника работают круглосуточно. В первую очередь идет расчистка магистральных трасс, местных дорог, тротуаров, остановок», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Среди лидеров совокупного рейтинга по итогам января ― Кингисеппский, Волховский, Киришский, Приозерский, Тихвинский и Сланцевский районы. Непростая ситуация, по данным рейтинга, в Лодейнопольском, Волосовском, Всеволожском и Кировском районах.