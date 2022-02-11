Ташкент, , 10:30 — REGNUM В Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева сейчас проходит совещание, посвященное безопасности дорожного движения. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«В 2021 году в нашей стране произошло более 10 000 аварий, в которых пострадало более 9 000 человек. В результате аварий погибли около 2500 человек, в том числе 263 детей. Это большая трагедия», — сказал глава Узбекистана.

На совещании отмечалось, что количество несчастных случаев на дорогах со смертельным исходом в Ташкентской области составляет 21 на 100 000 населения, в Джизакской — 16, Сырдарьинской — 15, Навоийской и Самаркандской — 14, Кашкадарьинской и Наманганской — 13.