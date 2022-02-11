Москва, , 10:28 — REGNUM В настоящее время в столице России пик заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон» прошел и наблюдается снижение числа госпитализированных с новым заболеванием. Об этом 11 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пик заболеваний «Омикроном» в Москве, очевидно, прошёл. Так же, как и в других европейских городах, — за три-четыре недели», — написал он в своем сообщении.

Также столичный градоначальник отметил, что на минувшей неделе число новых заболевших COVID-19 снизилось на 6%, а на на текущей неделе оно будет еще более существенным.

«Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учёта. Заболеваемость продолжает снижаться», — добавил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье за минувшие сутки было выявлено 1518 случаев заражения коронавирусом, при этом, 1374 заболевших — во Владивостоке.