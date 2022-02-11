Кемерово, , 10:29 — REGNUM В Кемеровской области на объектах Юргинской ТЭЦ выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщило Сибирское управление Ростехнадзора.

ТЭЦ

Ведомство с 20 января по 8 февраля провело согласованную с прокуратурой внеплановую проверку организации «Интеграл», которая эксплуатирует производственные объекты ТЭЦ.

«В ходе проверочных мероприятий было выявлено 57 нарушений требований промышленной безопасности», — уточнили в ведомстве.

Так, опасные производственные объекты эксплуатируются без лицензии на соответствующий вид деятельности; не заключен договор на обслуживание с аварийно-спасательными службами; отсутствуют положительные заключения экспертиз промышленной безопасности техустройств; неисправна защита от погасания факелов в топках котлов; не создана газовая служба.

Организации выдали предписание об устранении нарушений в установленные сроки. В отношении юридического лица и должностных лиц «Интеграла» возбуждены административные дела.