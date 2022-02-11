11 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях продолжают бурно обсуждать ляп министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, заявившей о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями

Екатерина Булатова, , 10:53 — REGNUM Несмотря на то, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс разъяснила, почему в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями, в социальных сетях продолжается обсуждение неудовлетворительного уровня знания географии. Якобы Трасс думала, что речь идёт об украинских территориях.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники паблика «Ростов Главный» вспомнили об известном заявлении в 2014 году официального представителя Госдепартамента США Дженнифер Псаки. Тогда она назвала беженцев с Донбасса «туристами», а в Ростовской области нашла горы и «прекрасный лечебный горный воздух».

«Вот они тупые. Лишь бы не признать, не зная, что это даже. А ещё у нас горы есть», — напомнил Nikolays O.

«Столько ляпов, сколько [допустила] эта мадам, обычно позволяет себе только Псаки», — заметил Алексей К.

«У них что, мужиков нет, чтобы политикой заниматься?» — задалась вопросом Вера С.

«Ещё одно доказательство того, что Запад полностью протух как физически, так и умственно. Тупость и ханжество по отношении к РФ их до хорошего не доведут, пора начинать восстанавливать им память», — считает Simon S.

«Это тонкий английский юмор», — предположил Андрей Б.

«Как говорила Псаки: великие ростовские горы», — вспомнил Николай И.

«Обожаю слушать Псаки, потому что она умеет поднять настроение», — иронично отметил Сергей М.

Совместная конференция Лиз Трасс и Сергея Лаврова Цитата из виде «Всё ВРЕМЯ лжёте! Жёсткая ПЕРЕПАЛКА Лаврова с оборзевшей англичанкой!» на YouTube

«Да тупые они там, и, как видно, даже в правительстве», — высказался Денис П.

«В школе надо было учиться», — прокомментировала Ольга Ч.

«Походу, в загнивающей Европе вообще [плохо] с кадрами или всё-таки коронавирусные последствия», — предположил ещё один участник дискуссии.

«Она вообще знает географию?» — написал Сергей Ш.

«Абсолютно не годится, что министр страны — тупица!» — сложил рифму Марис Г.

«Закусывать даже после вискаря нужно», — порекомендовал Хенрик К.