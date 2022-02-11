Варшава, 11 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В этом году в Польше будет отмечаться 80-я годовщина создания Армии Крайовой, которая была образована 14 февраля 1942 года. В связи с этим в республике в этот день начнется ряд акций и выставок, сообщает Polskie Radio.

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Директор Бюро национального образования Адам Хлебович отметил в беседе с журналистами, что самым важным мероприятием Института национальной памяти в рамках празднования 80-летия создания Армии Крайовой является выставка о важнейших фактах, связанных с польским подпольем. Она откроется 14 февраля в Кракове. В Варшаве выставка откроется 1 августа и будет посвящена операции «Буря» и началу Варшавского восстания 1944 года.

«На выставках будут представлены 87 программ, демонстрирующих все усилия, от первого дня сопротивления до послевоенного времени», — отметил он.

Также в Музее Второй мировой войны в Гданьске будут представлены артефакты, связанные с деятельностью Армии Крайовой, в том числе личные вещи генерала Августа-Эмиля Фельдорфа, псевдоним «Нил».

14 февраля 1942 года по приказу главнокомандующего польскими вооруженными силами генерала Владислава Сикорского подпольная организация «Союз вооруженной борьбы» была переименована в Армию Крайову. Ей руководило польское правительство в изгнании. В состав армии вошли ряд организаций, которые раньше были вне «Союза вооруженной борьбы». Во время Второй Мировой войны Армия Крайова оказывала сопротивление как нацистской Германии, так и Советскому Союзу.