Вашингтон, , 10:27 — REGNUM В резиденции бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Мар-о-Лаго нашли бумаги с пометкой «секретно» и «совершенно секретно». Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Источники газеты не сообщили, сколько именно секретных документов было обнаружено. Вместе с тем отмечается, что некоторые бумаги носят настолько конфиденциальный характер, что правом доступа к ним обладает лишь очень узкий круг уполномоченных лиц.

Также сообщается, что рассмотрением вопроса по просьбе NARA займется министерство юстиции Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретные документы, касающиеся ситуации в Северной Корее, найдены при обыске у офицера бундесвера. Обыск у офицера был проведён из-за обвинений его в нарушении закона о контроле за военным оружием и закона о внешней торговле.

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