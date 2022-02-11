Уфа, , 10:28 — REGNUM Завод по производству акриловых ванн и душевых кабин намерены построить в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ванна MikeBird

Сообщается, что турецкий инвестор побывал в г. Нефтекамске и осмотрел площадки индустриального парка «Белкам». Он планирует построить в Башкирии завод по производству пластиковых труб (первый этап), акриловых ванн и душевых кабин (второй этап), а также отопительных батарей и комбинированных котлов (третий этап).

Отмечается, что на реализацию первого этапа инвестиционного проекта планируется направить около 850 млн рублей и создать 120 рабочих мест.

«После детального изучения требований, инвестору был предложен ряд инвестплощадок, соответствующих всем техническим характеристикам. Так, «Белкам» оказался наиболее подходящим для реализации проекта. В парке имеются свободные площадки и производственные помещения. Кроме того, он обеспечен всей необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой», — приводит пресс-служба слова генеральный директор корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены производить стекло для фармацевтической промышленности.