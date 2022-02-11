Абу-Даби, , 10:36 — REGNUM Новая иракская военизированная группировка опубликовала в сети ультиматум, адресованный властям Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Al-Mayadeen.

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По данным журналистов, группировка «Бригады искреннего обещания — истинные сыны Аравии» потребовала от властей ОАЭ прекратить агрессию в отношении Йемена. В противном случае, группировка обещает использовать беспилотники для нанесения ударов по Абу-Даби и Дубаю.

«Ваши стратегические объекты, небоскрёбы, порты и нефтеналивные станции являются для нас законными целями. Они не принесут вам пользы и не защитят вас, как вы не смогли защитить свои войска, базы и корабли от нашей мощи. Наш арсенал не ограничивается беспилотниками и ракетами большой дальности. Воспользуйтесь возможностью, прежде чем мы вернем вас в состояние до 1971 года», — говорится в сообщении группировки.