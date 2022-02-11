Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Генерального директора управляющей компании Артура Тадевосяна, ударившего следователя в ходе обыска, заключили под стражу в Санкт-Петербурге до апреля. Об этом 11 февраля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов (ОПС).

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 февраля после чистки кровли жилого дома на Большом Сампсониевском проспекте на 29-летнего дворника упала глыба льда. Мужчина погиб на месте, а по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В рамках предварительного расследования в офис управляющей компании ООО «Релакс» на улице Михайлова, 8, с обыском пришел следователь. В какой-то момент генеральный директор выбил изъятые у него мобильные телефоны из рук следователя, а затем толкнул его об стену и сорвал с лица очки.

В отношении Тадевосяна было возбуждено сразу два уголовных дела, по ч. 2 ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования») и ч. 3 ст. 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»). 8 февраля мужчине было предъявлено обвинение.

«Вину он не признал полностью. У суда просил запрет определенных действий. Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 7 апреля 2022 года», — подытожили в ОПС.