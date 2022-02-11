Киев, , 10:25 — REGNUM В вооружённых силах Украины появилось поколение «бумажной армии». К этому привело отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием. Такое заявление в интервью «Новому времени» сделал генерал, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Он напомнил, что в середине 1990-х финансирование вооружённых сил в том объёме, как оно было в предыдущие годы, стало сокращаться. Также было уменьшено и количество техники, людей, которые выходили на практические занятия на полигоны. Оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму. Так, части проверяли по порядку в спальных помещениях, а также по количеству папок, тетрадей и других документов.

«Чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных. Выросло поколение командиров, которых я называю теми, что выросли на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге», — пояснил Кривонос.

Генерал назвал «бумажное поколение» «Power Point-рейнджерами». По его словам, происходящее сейчас в ВСУ больше напоминает «мышиную возню», а командующие «стали вырождаться как воины».

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«Они стали штабными крысами», — констатировал Кривонос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрошенные изданием «Страна» военнослужащие ВСУ заявили, что подразделения вооружённых сил Украины повсеместно испытывают серьёзный недостаток личного состава — недокомплект составляет от 40% до 70%. При этом, по их словам, проблема в меньшей степени связана с финансированием армии — военных из числа рядовых не устраивает отношение к ним со стороны офицеров. Кроме того, вместо получения боевой подготовки солдаты выполняют парко-хозяйственную работу.

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