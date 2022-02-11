Москва, 11 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. С 14 февраля в Москве начнётся увеличение оказания плановой помощи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках», — написал он.

Также врачи будут уделять больше внимания пациентам старше 65 лет. И в случае заболеванием COVID-19 их будут посещать на дому вне зависимости от тяжести болезни, что обеспечит комплексный подход к ведению пациентов.

Мэр рассказал, что столица прошла писк по заражениям новым штаммом коронавируса «Омикрон», снижается число госпитализаций.