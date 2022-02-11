Владивосток, 11 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Владивосток продолжает тонуть в фекалиях, они всплыли даже в проруби, в центре города, на главной набережной. Моржи и любители зимнего плавания остались без проруби.

Алексей Колчин ИА REGNUM Купание

Читайте также: В Якутске в озеро Сайсары слили фекальные воды

По информации ТК «Вести Приморья», тренировки в водах Амурского залива приостановлены из-за канализационных стоков. Предположительно воду мутят фекалии. Желтый лёд, стойкий запах отпугнули любителей окунуться в ледяную морскую воду.

Коммунальные службы не могут найти причины утечки и место порыва.

Известно, что губернатор Приморья Олег Кожемяко ярый сторонник зимнего плавания.

Как сообщало ИА REGNUM, разлив сточных вод обнаружен на озере Сайсары в столице Якутии.