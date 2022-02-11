Ташкент, , 10:25 — REGNUM В школах Узбекистана будет внедрен ряд нововведений в системе изучения родного языка и грамотности чтения, в частности, будет затронут вопрос оценки домашних работ школьников. Об этом, как передает Газета. уз, сообщила руководитель информационной службы узбекского Республиканского центра образования Мохира Нуруллаева журналистам.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Так, в соответствии с национальной учебной программой в связи с исключением домашних заданий для учащихся 1 и 2 классов, им не будут выставляться оценки за домашние задания», — отметила она.

Также, по ее словам, в целом учителям в других классах рекомендуется не ставить оценку, пока ученики не сдадут задание на хорошую оценку.

Кроме того, теперь от учеников начальных классов не будут требовать скорость чтения.

Отмечается, что для учащихся первостепенным показателем станет степень понимания, а не скорость чтения текста.