София, , 10:23 — REGNUM В Софии началась четвертая по счету встреча представителей внешнеполитических ведомств Болгарии и Республики Северная Македония по вопросам стратегического сотрудничества. Об этом 11 февраля сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, на повестку дня нынешних консультаций — содействие Софией в широкомасштабной интеграции Скопье в структуры Европейского союза, а также укрепление экономических и культурных связей между двумя государствами.

Договоренность о соответствующей встрече была достигнута 25 января нынешнего года в ходе контактов глав МИД Болгарии и Северной Македонии Теодоры Генчовской и Буяра Османи.

Ранее власти Северной Македонии обратились к властям Болгарии с просьбой о поддержке намерения Скопье стать членом ЕС и НАТО.