Тирасполь, 11 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Находящаяся в Приднестровье Молдавская ГРЭС (МГРЭС) вскоре существенно поднимет тарифы на электроэнергию для Молдавии. Об этом заявил на пресс-конференции гендиректор МГРЭС Валентин Трубчанин.

Без электричества

Он сообщил, что срок действия контракта на поставку электроэнергии для электростанции заканчивается 31 марта 2022 года. В новом контракте учтут выросшие цены на газ, а порядка 70% в себестоимости электричества в МГРЭС составляет стоимость голубого топлива.

«Понятно, что с ростом цены на природный газ должна вырасти и стоимость электроэнергии, причем вырасти кратно. При этом все стороны хотят, чтобы всё-таки не было драматичного поднятия цен, чтобы население Молдавии вслед за ростом тарифов на тепло, на газ, на другие коммунальные услуги не было оглушено ещё и ценами на электроэнергию», — сказал Трубчанин.

Глава предприятия пообещал, что постарается найти возможность сделать «приемлемую» цену на электричество для молдавских граждан. Он также предположил, что власти Молдавии постараются найти других поставщиков электроэнергии, и напомнил, что тарифы МГРЭС самые дешёвые в регионе.

Стоит отметить, что в ноябре 2021 года тарифы на газ для населения в Молдавии выросли в 2,4 раза, а в январе 2022 года — еще на 38%.