Москва, , 10:22 — REGNUM В 20 российских регионах сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ было ликвидировано 26 нелегальных оружейных мастерских. Об этом 11 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Также указывается, что спецоперация была проведена в январе и феврале в Москве и Московской области; в республиках Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия и Якутия; в Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях; а также в Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.

Кроме того, отмечается, что в результате спецоперации сотрудники ФСБ изъяли 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и добавляется, что была пресечена деятельность 26 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля боевой пистолет, самодельно переделанный из охолощенного оружия, изъяли полицейские у 64-летнего жителя Рязани.