Кызыл, 11 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанут бывшие бухгалтеры образовательных учреждений Пий-Хемского района по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

34-летняя обвиняемая ранее работала старшим бухгалтером районного управления образования. По данным следствия, в 2014—2019 годы она необоснованно повышая себе зарплату похитила в общем более 10,1 млн рублей.

В дальнейшем она пособничала в хищении денег своей знакомой, принятой на должность главного бухгалтера. В результате их совместных действий район понёс ущерб в размере 465 тыс. рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.

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