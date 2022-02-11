Абакан, , 10:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 1012 носителей коронавируса, выздоровели 1208 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала 2022 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 16 106 человек. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,9; за семь дней — 1,5.

Амбулаторно лечатся 14 115 (+356) человек, в стационарах — 990 (+29).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Хакасии было выявлено 996 носителей коронавируса, выздоровели 1656 человек.

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