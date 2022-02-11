Благовещенск, , 10:32 — REGNUM В муниципалитетах Приамурья детей отправляют на карантин в случае, если заболели более 20% учеников класса. Количество школьников, временно прекративших обучение на основании этого критерия, в регионе снижается, сообщила главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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«Пока мы управляем ситуацией», — заверила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

По её данным, на позапрошлой неделе на карантине находились более четырёх тысяч учеников, на прошлой — порядка двух тысяч. Школы закрывают в случае, если на занятиях отсутствует из-за ОРВИ более 20% детей.

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивность эпидемиологического процесса в Амурской области нарастает. В том числе, уровень заболеваемости COVID-19 в возрастной группе 15−17 лет вырос более, чем в девять раз, в целом среди детей — в 5,7 раза.