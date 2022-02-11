Новосибирск, , 10:17 — REGNUM Валовое производство молока в Новосибирской области в 2021 году составило 707,1 тыс. тонн. Это почти на 23 тыс. тонн больше, чем в 2020 году, сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства региона.

Молоко Couleur

За тот же год производство мяса скота и птицы в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона составило 200,9 тысяч тонн. Это на 10,6 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

«Приростная динамика по молочной продуктивности стабильна в нашем регионе последние несколько лет, — прокомментировал министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. — По итогам 2021 года надои составили 5 тысяч 750 килограммов молока на корову. И мы надеемся, что в 2022 году преодолеем шеститысячный рубеж».

Отметим, что молочное скотоводство — самая крупная отрасль животноводства Новосибирской области