Бахчисарай, Крым, 11 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Причиной появления трещины на фасаде Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае могла стать ошибка при проектировании и строительстве. Об этом журналистам 11 февраля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Трещина на фасаде Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае

«С коллегами общались, на самом деле причиной наверное является состояние конструкций. Уже времени достаточно прошло. Конструкции сгнили практически. Скорее всего это не ошибка при проектировании и производстве работ. Разбираться будем, сейчас комплексу ничего не угрожает», — приводит слова главы Крыма «Крым24».

11 февраля глава Крыма прибыл в Бахчисарай, чтобы проконтролировать ход противоаварийных работ по укреплению фасада Графского корпуса Ханского дворца. Как уточнил Аксёнов, в настоящее время зданию ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, Бахчисарайский дворец закрыли для посещения 9 февраля на после того, как в стене здания Графского корпуса Ханского дворца образовалась большая трещина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, при осмотре здания выяснилось, что часть объекта «Графский (светский) корпус» не имеет фундамента. Открылся дворец для туристов уже 10 февраля. По данным регионального минкульта, противоаварийные работы планируется провести в течение месяца. На апрель запланировано начало реставрации графского корпуса.