Москва, , 10:15 — REGNUM Без увеличения федеральных расходов на образование и поддержку педагогов любые эксперименты обречены на провал. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы получим ситуацию, когда перераспределяются все те же бюджетные крохи. Простой пример: ввели доплаты за классное руководство, но одновременно во многих регионах сократили другие выплаты, в итоге доходы учителей не выросли», — напомнил Миронов.

По его убеждению, выделение на образование 40 млрд рублей решит проблему.

«Это могло стать первым шагом к реализации другой нашей инициативы. Мы предлагаем законодательно установить норму, по которой заработок педагога должен составлять не менее 200% от средней зарплаты в регионе трудоустройства. А зарплаты учителей по регионам могут отличаться не более чем в два раза», — добавил Миронов.

Минпросвещения анонсировало новый эксперимент в системе оплаты труда педагогов, который предполагают запустить в 2022 году в шести регионах. Планируется установить размер ставки, единый перечень доплат и привязать оплату труда к уровню квалификации. Конкретные нормы представят на общественное обсуждение весной.

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