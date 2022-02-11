Пекин, , 10:14 — REGNUM Оглашение результата допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой могли намеренно задержать до завершения командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом 11 февраля заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Станислав Поздняков Marie-Lan Nguyen

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«У меня вызывают серьёзные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована», — сказал Поздняков.

Он отметил, что для лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) срок для загрузки пробы «А» составляет 20 дней с момента получения образца.

Допинг-проба Валиевой, давшая положительный результат, была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге, после чего была отправлена в лабораторию в Стокгольм.

По словам Позднякова, очень странным смотрится тот факт, что проба добиралась из Санкт-Петербурга до Стокгольма почти месяц.

«Очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», — отметил глава ОКР.

Напомним, до 15 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) должен принять решение по статусу Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

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