Москва, , 10:14 — REGNUM В Москве прошёл пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил 11 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пик заболеваний «Омикроном» в Москве, очевидно, прошёл, — написал мэр в личном блоге. — Так же, как и в других европейских городах, — за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным».

Он пояснил, что рост статистики, который произошёл вчера, обусловлен изменением методики учёта. Также в городе происходит снижение госпитализаций.