Нальчик, , 10:12 — REGNUM В Кабардино-Балкарии не будут продлевать школьные каникулы, объявленные с 26 января из-за ухудшения ситуации по коронавирусу и ОРВИ. С 14 февраля учащиеся вновь сядут за парты, сообщили 11 февраля в пресс-службе республиканского министерства просвещения. Также возобновятся занятия для студентов колледжей.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Внеплановые каникулы для учащихся 1−8 и 10 классов не будут продлены. Учебный процесс в школах Кабардино-Балкарии возобновится в очной форме в полном объёме с понедельника — 14 февраля», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в соцсети Instagram.

Напомним, в минпросвещения Кабардино-Балкарии было решено отправить школьников на внеплановые каникулы с 26 января до 6 февраля. Занятия продолжились только для учащихся выпускных классов — 9-х и 11-х. Позже каникулы были продлены до 13 февраля.