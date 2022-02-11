Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге расширили возможности для оформления гражданами виз, теперь оформить визу в целый ряд зарубежных стран можно в нескольких многофункциональных центрах (МФЦ), сообщили в Смольном.

Tt.usembassy.gov Американская виза

После обращения в МФЦ по оформлению загранпаспорта жители Петербурга смогут сразу же подать заявку на получение визы для выезда на территорию иностранного государства.

Услуга предоставляется для граждан Российской Федерации. Список стран, куда можно оформить визу через МФЦ, включает в себя 29 государств. Среди них есть и популярные направления Шенгенской зоны. На сегодняшний день список ограничен ввиду существующей эпидобстановки. Однако по мере улучшения ситуации он будет расширяться.

Эта услуга доступна пока только в десяти многофункциональных центрах. В городе планируют расширить количество таких пунктов, чтобы в каждом районе был как минимум один центр, оформляющий визы.

Длительность оформления документа зависит от выбранной для поездки страны. Так, процедура может пройти в один или два этапа. Заявитель может получить уже готовую визу или необходимый пакет документов для дальнейшего обращения в консульство. Услуга будет предоставлена в течение 70 рабочих дней.