Наблус, Палестина, 11 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Представители «Бригады мучеников Аль-Аксы» — военизированное крыло палестинской партии ФАТХ — объявили о тотальной мобилизации сторонников. Об этом 11 февраля сообщает информационное агентство Quds.

Alqassam.net Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам»

По данным журналистов, вооружённые члены группировки провели митинг в городе Наблус, призвав палестинцев вступить против израильских войск.

Ранее в городе начались масштабные беспорядки после убийства израильским спецназом троих местных жителей.

«Мы хотим напомнить оккупантам и их сторонникам, что орудия и оружие наших батальонов будут по-прежнему направлено против них. Мы призываем Палестинскую администрацию выйти из соглашений в Осло, потому что они являются причиной того, что оккупанты могут войти в Наблус, чтобы убить трех человек», — заявили в ФАТХ.