Москва, , 10:10 — REGNUM Москва ежегодно потребляет более 12 миллионов тонн продовольствия. Доля продуктов питания отечественного производства на московском рынке составляет 80%, сообщается на портале мэра столицы.

Продукты

Для москвичей поставляется свыше 1,7 млн тонн овощей, более 1 млн тонн мяса и мясных продуктов, свыше 700 тыс. тонн фруктов и ягод, 480 тыс. тонн молока и 390 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов.

Продовольственные товары поставляются в Москву из 75 регионов России. Среди основных иностранных поставщиков продуктов насчитывается около 20 стран, в том числе Белоруссия, Дания, Чили, Китай, Турция, Аргентина, Вьетнам, Узбекистан, Азербайджан и др.

ИА REGNUM сообщало, по данным Росстата, овощи и фрукты, сахар, молочные продукты наиболее заметно подорожали в России в январе 2022 года.

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