Улан-Удэ, 11 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Бурятии в январе 2022 года зарегистрировано 1480 преступлений, что на 2,5% больше первого месяца 2021 года. Такие данные привели корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Ysia.ru Прокуратура

Так, выросло число мошенничество (+41,4%), грабежей (+7,7%) и краж (+6,7%). На 19,6% увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием современных технологий.

При этом в республике стали реже покушаться на убийство и убивать (-11,1%), а также умышленно причинять тяжкий вред здоровью (-34,5%). Также снизилось число изнасилований (-50%), разбоев (-50%), вымогательств (-25%) и так далее.

«На 1,8% сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 25,1% (в январе 2021 г. — 26,2%)», — отметили в прокуратуре.