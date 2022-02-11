Чебоксары, 11 февраля 2022, 10:09 — REGNUM В Чувашии в ковидные стационары чаще всего госпитализируют пациентов, имеющих сопутствующие заболевания, избыточную массу тела и с большим процентом поражением лёгких. В основном это пациенты, заразившиеся штаммом «Дельта». Об этом заявил 11 февраля вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Говоря на оперативном штабе о ежедневной наполняемости ковидных стационаров, глава минздрава обратил внимание на «негативный тренд».
Что касается штаммов коронавирусной инфекции, то «пока ещё основную долю занимает штамм «Дельта».
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