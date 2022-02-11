Чебоксары, , 10:09 — REGNUM В Чувашии в ковидные стационары чаще всего госпитализируют пациентов, имеющих сопутствующие заболевания, избыточную массу тела и с большим процентом поражением лёгких. В основном это пациенты, заразившиеся штаммом «Дельта». Об этом заявил 11 февраля вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Говоря на оперативном штабе о ежедневной наполняемости ковидных стационаров, глава минздрава обратил внимание на «негативный тренд».

«Пациенты поступают ежедневно, и хотелось бы отметить негативный тренд. При анализе ситуации, по информации главных врачей, пациенты, поступающие в стационары, — это та категория пациентов, которые имеют сопутствующие заболевания, лица старше уже даже не 60 лет, а 70 лет, то есть более пожилое население. Более того, имеющие избыточную массу тела, очень часто это — сахарный диабет. И самое главное, во-первых, с большим процентом поражением лёгких поступают — и 60%, и 70%. И, как было в предыдущую волну, 99% пациентов не вакцинированы», — рассказал Владимир Степанов.

Что касается штаммов коронавирусной инфекции, то «пока ещё основную долю занимает штамм «Дельта».

"То есть тот штамм, который у нас тестирован в предыдущую, четвёртую волну», — добавил министр здравоохранения.

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