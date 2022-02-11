Москва, , 10:09 — REGNUM Совфед поддержал представленные президентом РФ кандидатуры на должности прокуроров Севастополя, Ленинградской, Владимирской и Орловской областей, а также трех кандидатов на должности прокуроров специализированных прокуратур, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко проинформирует главу государства об итогах прошедших консультациях.

По итогам консультаций профильные комитеты Совфеда поддержали кандидатуру и.о. прокурора Севастополя Максима Жука на должность прокурора Севастополя, зампрокурора Петербурга Сергея Жуковского — на должность прокурора Ленинградской области, прокурор Орловской области Владислава Малкина — на должность прокурора Владимирской области и первого заместителя прокурора Орловской области Алексея Тимошина — на должность прокурора Орловской области.

Кроме того, на должность военного прокурора Центрального военного округа поддержана кандидатура Андрея Попова, на должность военного прокурора Южного военного округа — Владислава Приходченко, а также парламентарии поддержали кандидатуру Андрея Шевцова на должность Амурского бассейнового природоохранного прокурора.

В соответствии с Конституцией РФ президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.

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