Южно-Сахалинск, 11 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В понедельник 14 февраля на Сахалин с Якутии придёт область высокого давления — в районах островного региона похолодает на 3−5 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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По прогнозам синоптиков, в течение недели на Сахалине местами возможен небольшой снег. В северных районах температура воздуха ночью будет от — 15 до — 20 градусов, днем — от — 8 до — 15. Ночные температуры в южных районах будут такими же, а днём воздух будет прогреваться до −3…−8 градусов.

На погоду на Курилах влияние окажет серия циклонов, которые смещаются по Тихому океану. На островах прогнозируется снег и северный ветер. В ночное время температура будет от — 5 до — 10 градусов, в дневное — от — 2 до — 7.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке вечером 11 февраля по прогнозам синоптиков ожидается снег.