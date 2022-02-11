Тюмень, 11 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Тюменской области парламентарии региона приняли закон «О тишине». Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Goodfon.ru Тишина

Закон устанавливает временные рамки, когда не разрешается шуметь, и запрет на действия, которые нарушают покой жителей. Определены часы тишины: в период с 22:00 до 8:00, а также с 13:00 до 15:00 в будние дни; с 22:00 до 9:00, а также с 13:00 до 15:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. В новогоднюю ночь можно шуметь до 04:00 часов.

Кроме того, не допускается высокая громкость для телевизоров, радиоприемников, магнитофонов в часы тишины. К запрещённым действиям относятся крики, свист, стук, пение, игра на музыкальных инструментах, перестановка предметов, использование пиротехники, проведение строительных и ремонтных работ.

Вышеуказанные нормы закона «О тишине» не распространяются на ликвидацию ЧС и во время проведения религиозных обрядов, культурно-массовых или спортивных мероприятий.

В кодекс об административной ответственности в Тюменской области за нарушение закона «О тишине» внесены размеры штрафов. Для граждан они составят от 1−2 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичные региональные законы «О тишине» уже действуют в нескольких субъектах РФ.