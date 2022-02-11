Киев, , 10:06 — REGNUM Отсутствие своевременных закупок газа для отопительного сезона на Украине является большой ошибкой нынешнего руководства украинской компании «Нафтогаз». Об этом в интервью Forbes.ua заявил бывший руководитель компании Андрей Коболев.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в сюжете: Зеленский заявил, что Украина переживёт текущий отопительный сезон

«Новое руководство госкомпании также совершило катастрофическую ошибку летом — они не закупили вовремя газ», — указал он.

Коболев также добавил, что компания начала превращаться в банкрота, который вынужден просить деньги из государственного бюджета.

Читайте также: Украина истратит запасы газа к февралю 2022 года — прогноз

«После уничтожения корпоративного управления в 2021 году «Нафтогаз» плавно превращается в банкрота, снова просит деньги из госбюджета», — сказал бывший руководитель компании.

Отвечая на вопрос, хватит ли Украине газа до конца зимы, экс-глава компании ответил, что это будет зависеть от погоды.

«Нафтогаз» сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март», — считает Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «спокойно» переживёт текущий отопительный период, так как газа и угля на сегодняшний день запасено достаточно. По его словам, поводов для оптимизма достаточно.

Ранее по теме: Глава «Нафтогаза»: Украине хватит газа на зиму

При этом бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах считает, что текущих запасов газа на Украине хватит до февраля 2022 года. По состоянию на декабрь 2021 года, по его данным, в украинских газохранилищах находилось на 30−40% газа меньше, чем должно быть по нормативам.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине раскрыли планы спасения без газа зимой