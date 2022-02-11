Казань, , 10:52 — REGNUM Житель города Казани в надежде дополнительного заработка потерял около 1 млн рублей. Лжеброкер объяснил 42-летнему мужчине схему получения дохода, предложив вложиться по-крупному. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по городу Казани.

Мошенник Metapop.com

Потерпевший в середине января наткнулся в интернете на предложение дополнительного заработка и оставил заявку. Через некоторое время ему позвонил некий Александр и объяснил схему заработка, но сначала требуются вложения. Лжеброкер убедил мужчину оформить кредит и перевести полученные деньги на указанные им счета. После этого злоумышленник предложил вложиться и в «биткоин». Потерпевший оформил еще один кредит почти в 1 млн рублей, а затем перевел требуемую сумму на продиктованный счет. После этого казанец начал сомневаться в честности Александра, заподозрив обман. Однако злоумышленник заверил мужчину, что все честно, и если он хочет вывести вложенные деньги, то ему просто необходимо оплатить налог в размере 250 тыс. рублей. Оформляя очередной кредит, потерпевший понял, что его обманывают, и только тогда обратился в полицию. Заявитель оценил ущерб на сумму более 919 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани сотрудники полиции задержали несколько человек, подозреваемых в мошенничестве под предлогом выплаты компенсации за ранее понесенный ущерб от покупки биологически активных добавок.

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