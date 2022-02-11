Уфа, 11 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Первое в России производство боросиликатного стекла для фармацевтической промышленности намерены создать в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Pixabay.com Медицинское стекло

Сообщается, что инвестор был включен в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Башкирии. Предприятие намерено запустить в Благовещенске завод по производству медицинского стекла первого гидролитического класса.

«Предприятие намерено создать первое в Российской Федерации высокотехнологичное производство боросиликатного стекла первого и второго гидролитических классов для фармацевтической промышленности. Это позволит обеспечить импортозамещение в стратегически важной для страны отрасли. На реализацию инвестпроекта планируется направить более четырех млрд рублей», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Отмечается, что инвестиционный проект планируется реализовать до 2030 года включительно. Данный проект будет способствовать не только развитию реального сектора экономики Башкирии, но и сбалансированному развитию г. Благовещенска.

В случае его реализации будет создано 318 рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить завод по переработке пластиковых отходов.