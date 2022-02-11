Тверь, , 10:09 — REGNUM Высокоскоростной поезд «Сапсан» по дороге из Москвы в Санкт-Петербург встал под Тверью из-за технической неисправности, пассажиры ожидают замену состава. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Техническая неисправность поезда №758 «Сапсан» сообщением Москва — Санкт-Петербург была обнаружена 11 февраля в 08:20 мск на железнодорожной станции Тверь. Из Москвы в Тверь направлен резервный состав, в который будут пересажены пассажиры.

«Задержка поезда составит около двух часов», — добавили в ОЖД.

Специалисты Октябрьской железной дороги делают всё возможное для минимизации времени опоздания поезда.