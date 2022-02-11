Дамаск, 19 июля, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В Сирии Хезболла, военизированная ливанская шиитскаяорганизация и политическая партия, начала отводить свои войска к границе с Ливаном. Как сообщает ливанский телевизионный канал Al Manar, об этом заявил лидер организации Хасан Насралла.

Насралла также отметил, что присутствие Хезболлы в Сирии продолжает сокращаться с 2013 года, и войска уже выведены из многих районов Сирии.

Тем не менее, лидер Хезболлы упомянул о том, что «присутствие Хезболлы сохраняется, но уже не в том количестве, как раньше».

Причиной переброски сил Насралла назвал «постепенное восстановление режима в Сирии», который больше не нуждается в военной поддержке Хезболлы. Он также отметил, что отвод войск связан лишь с соображениями целесообразности, но не с новыми американскими санкциями.