Благовещенск, , 10:13 — REGNUM Интенсивность эпидемиологического процесса в Амурской области нарастает, констатировала главный санитарный врач региона Ольга Курганова. В том числе, уровень заболеваемости COVID-19 среди детей 15−17 лет вырос более, чем в девять раз, сообщила она на заседании оперативного штаба при правительстве Приамурья.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Говоря о динамике эпидемического процесса на территории области, отмечаем интенсивный подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. В целом на территории региона напряжённая ситуация, но она ожидаемая и прогнозируемая. По нашим предположениям, она сохранится не менее двух недель, поэтому все те мероприятия, которые введены распоряжением губернатора, они продолжают действовать», — сказала Ольга Курганова.

По её данным, взрослые амурчане стали болеть коронавирусом в 3,7 раза чаще, дети — в 5,7 раза. Самый высокий уровень заболеваемости фиксируют в Благовещенске, Свободном, Тынде, Сковородинском и Тамбовском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе снижается количество пациентов, у которых COVID-19 вызвал пневмонию. За сутки 9 февраля заразились 1154 человека (днём ранее — 983), у 12 из них (1%) — пневмония