Москва, , 10:04 — REGNUM Не исключено, что в будущем наступит момент, когда ЦБ РФ не сможет больше поддерживать рубль, увеличивая ключевую ставку, а возможно, даже будет вынужден перейти к циклу ее снижения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уверенность в поддержании текущего диапазона курса доллара США 70−80 рублей основывалась на ряде предпосылок. Во-первых, на желании ЦБ РФ победить инфляцию, а значит, необходимости предотвращать попытки чрезмерного ослабления рубля. Во-вторых, на бюджетном профиците, который не вызывает у Минфина потребности изыскивать дополнительные доходы от экспортных операций за счет ослабления рубля. В-третьих, на благоприятной рыночной конъюнктуре — локальные максимумы в ценах на нефть и газ. В-четвертых, на рекордных международных резервах, накопленных ЦБ РФ, — сказал Ордов. — Но уже через полгода ситуация может поменяться, так как цикл роста процентных ставок не может длиться долго, а ЦБ РФ, возможно, совершил фальстарт, сопоставляя свои действия с действиями ФРС США и ЕЦБ».

Как пояснил Ордов, скоро начнется цикл ужесточения монетарной политики в США, что приведет к турбулентности на мировых финансовых рынках и «уходу от рисков».

«В этот момент ЦБ РФ не сможет больше поддерживать рубль, увеличивая ключевую ставку, а возможно, даже будет вынужден перейти к циклу ее снижения, — сказал Ордов. — Это будет оказывать двойное негативное влияние на рубль, особенно если уже к тому времени станет очевидно, что мировая рецессия неизбежна и цены на сырьевые товары резко обрушатся. Очевидной угрозы для рубля вроде бы нет, но спекулятивные атаки станут более мощными и опасными. В этих условиях все будет зависеть от желания ЦБ РФ поддержать рубль и тратить резервы. В случае если Банк России снова начнет утверждать, что на курс он влиять не желает, а резервы надо сохранить, то конец 2022 года для рубля гипотетически способен оказаться плоховатым».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальный эффективный курс рубля в январе 2022 года снизился на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

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