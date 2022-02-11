Кишинёв, , 10:03 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность», когда были в оппозиции постоянно заявляли, что переживают за интересы народа, и теперь могут продемонстрировать это на деле. Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил депутат парламента республики от Партии социалистов Богдан Цырдя.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ноябре 2021 года при новой власти в Молдавии тарифы на газ для населения выросли в 2,4 раза, а в январе 2022 года — ещё на 38%. Депутат напомнил властям, что раньше их представители возмущались из-за меньшего роста цен.

«Когда в начале 2021 года газ стоил 4,6 лея (около 19 руб.), они кричали, что это — происки, что это — воры, что эта цена невыносима. Сейчас газ 15,4 лея (около 65 руб.), говорят, что всё хорошо, что это и значит «хорошие времена», — скахал Цырдя.

Он призвал действующие власти показать, что они близки к народу и на фоне роста цен на газ начать отапливать помещения, в том числе в администрации президента, как и жители сёл — кизяком, т. е. сушеным навозом.

Стоит отметить, что вице-спикер Михаил Попшой, который в начале 2021 года со своей партией «Действие и солидарность» был в оппозиции, во время протестов против роста тарифов на газ выходил с плакатом «Страна перешла на кизяк, вам хоть капельку стыдно?».

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