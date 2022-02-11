Нью-Йорк, США, , 10:27 — REGNUM Соединённым Штатам Америки пора смириться с тем, что в мире не один полюс, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Так дипломат прокомментировал обвинения американских властей в подготовке Россией «сфабрикованного видео» для оправдания «вторжения на Украину».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Полянского, ситуация с бездоказательными обвинениями характерна для американских коллег. В США полагают, что все должны верить им на слово, при этом утверждения Москвы, не совпадающие с позицией Вашингтона, объявляются пропагандой. Однако мир изменился, и подобное поведение часто ставит США в неприглядное положение.

«Мир изменился, и США в нём уже не единственный полюс, и с этим Вашингтону давно пора смириться», — заявил Полянский в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что не удивлены новым «креативным» сценарием Госдепартамента США о том, как Россия якобы готовит нападение на Украину.

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