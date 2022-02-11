Владивосток, 11 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Во Владивостоке на острове Русский в районе посёлка Поспелово возведут центр экстремальных видов спорта, первый этап которого будет доступен уже в 2023 году. Проекты создания новых спортобъектов губернатор Приморья Олег Кожемяко представил первому замминистра спорта России Азату Кадырову 11 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экстремальные виды спорта

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Новый центр экстремальных видов спорта будет площадью в 7,5 га. За основу проекта взят центр в Казани, который является лучшим в России. Однако владивостокский будет дополнен ещё и комплексом для экстремальных видов водного спорта.

«Администрация города подготовила концепцию, состоящую из нескольких этапов. Сперва начнем оборудовать наземную зону — скейт-парки, экстрим-площадки. Это то, что не требует капитального строительства. Город сделает проект, а бюджет края профинансирует непосредственно строительство. И в 2023 году центр будет сдан», — сказал Олег Кожемяко.

Отмечается, что дальнейшее строительство центра предусматривает инвествложения.

Также Азату Кадырову показали велодорожку на острове Русский в районе бухты Ахлестышева. Здесь уже обустроено более километра пешеходных и велосипедных дорожек, всего проложат 18 км.

«Мы благоустроили набережную, в этом году сделаем еще более пяти километров дорожек, а также поставим раздевалки, пункты проката. Это место уже очень популярно среди горожан, а после всех работ станет новой точкой притяжения жителей и гостей Владивостока», — добавил губернатор.

Следующим объектом стала популярная лыжня на Русском острове.

«В Приморье уже многое реализуется и мы будет серьезно обсуждать перспективу создания на Русском острове круглогодичного спортивного лагеря. Такие задачи предусмотрены и концепцией развития детско-юношеского спорта, и федеральным проектом «Спорт — норма жизни», — прокомментировал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с рабочим визитом 10 февраля находился первый замминистра спорта России Азат Кадыров. В ходе встречи с губернатором Михаилом Дегтяревым стороны обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры.