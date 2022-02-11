Нью-Йорк, США, , 10:02 — REGNUM Россия считает, что у нее получится договорится по своим предложениям о гарантиях безопасности с США и НАТО. Об этом 11 февраля заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский Un.org

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«Мы исходим из того, что договориться с США и НАТО нам удастся, поскольку стремление сохранить мировую стабильность и упрочить безопасность в Европе они должны разделять, хотя бы исходя из чувства самосохранения», — сказал он в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, какие меры намерена предпринять Москва в случае, если не получится договориться с США и НАТО по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что переброску военных США, а также их союзников на территорию Восточной Европы решительно осуждает Россия.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.