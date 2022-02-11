Триполи, 11 февраля 2022, 10:04 — REGNUM Палата представителей (Парламент) Ливии избрала нового главу правительства, который возглавит страну до проведения президентских выборов. Об этом 11 февраля сообщает FawaselMedia.

Флаг Ливии
Флаг Ливии
Aakg.tk

По данным журналистов, должность премьер-министра занял бывший министр внутренних дел Фатхи Башага. За него проголосовали 45 депутатов. Сразу же после избрания Башага направился в Триполи, чтобы вступить в новую должность.

Отмечается, что район резиденции главы правительства был взят под усиленную охрану. Ранее бывший премьер-министр Ливии Абдель-Хамид Дабайба выступил против сессии парламента, избравшей нового главу государства. Сторонники Дабайбы обещают бороться с новым правительством, в том числе — с оружием в руках.