Триполи, 11 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Палата представителей (Парламент) Ливии избрала нового главу правительства, который возглавит страну до проведения президентских выборов. Об этом 11 февраля сообщает FawaselMedia.

Aakg.tk Флаг Ливии

По данным журналистов, должность премьер-министра занял бывший министр внутренних дел Фатхи Башага. За него проголосовали 45 депутатов. Сразу же после избрания Башага направился в Триполи, чтобы вступить в новую должность.

Отмечается, что район резиденции главы правительства был взят под усиленную охрану. Ранее бывший премьер-министр Ливии Абдель-Хамид Дабайба выступил против сессии парламента, избравшей нового главу государства. Сторонники Дабайбы обещают бороться с новым правительством, в том числе — с оружием в руках.