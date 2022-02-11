Барнаул, , 10:00 — REGNUM Не понимаю, на основе каких данных Росстат вот так, «постфактум» пересмотрел доходы россиян аж за 2020 год. Ощущение такое, что сделано это только с одной целью — показать, что жители России не такие уж бедные, как изначально казалось. Дело за малым — убедить теперь в этом самих россиян. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов. Комментируя обнародованную публикацию Росстата по доходам населения России за 2021 год, он пояснил:

Доходы растут (сс) jambulboy

«А если серьезно, подобные манипуляции со статистикой лишь раздражают ибо отвлекают от решения главной проблемы России, о которой постоянно говорит «Справедливая Россия — За правду» — проблеме бедности большинства россиян. Ведь проще же не осуществлять конкретные действия по ее решению, а пересчитать доходы россиян (или изменить подходы к формированию потребительской корзины, пересчитать инфляцию и т.п.) и потом сказать, что все то гораздо лучше, чем казалось, а значит и делать ничего не надо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РБК со ссылкой на публикацию Росстата от 9 февраля известили, что за пандемийный 2020 год доходы граждан от собственности, включая дивиденды, оказались почти на ₽1 трлн выше, чем предполагалось ранее.

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